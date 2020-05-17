На Харьковщине - 786 заболевших коронавирусом, за сутки - 13 новых случаев

В Харьковской области по состоянию на утро 17 мая зафиксировано 786 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины на своей странице в Фейсбук.

По данным Харьковского областного центра, за минувшие сутки от коронавируса в регионе скончались еще три человека.

Согласно информации ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 мая в Украине 18291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 433 новых случая.

Статистика заболеваний коронавирусной болезнью по регионам:

Винницкая область - 715 случаев;

Волынская область - 615 случаев;

Днепропетровская область - 837 случаев;

Донецкая область - 130 случаев;

Житомирская область - 546 случаев;

Закарпатская область - 885 случаев;

Запорожская область - 378 случаев;

Ивано-Франковская область - 1210 случаев;

Кировоградская область - 443 случая;

г. Киев - 2280 случаев;

Киевская область - 1197 случаев;

Львовская область - 1019 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 238 случаев;

Одесская область - 746 случаев;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1126 случаев;

Сумская область - 162 случая;

Тернопольская область - 1078 случаев;

Харьковская область - 786 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 253 случая;

Черновицкая область - 2694 случая;

Черкасская область - 372 случая;

Черниговская область - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 мая 2020 в Центр поступило 631 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45669 сообщений о подозрении на COVID-19.