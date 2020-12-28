На Харьковщине лесничего задержали на получении взятки

На Харьковщине правоохранители подозревают лесничего Мерчанского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По данным следствия, лесничий требовал от предпринимателя 8 тысяч гривен за беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности, связанной с продажей древесины.

«Деньги передавались двумя траншами, сумма первого составляла 3 тысячи гривен», - рассказали в прокуратуре.

27 декабря 2020 года лесничего правоохранители задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас следственные действия продолжаются, следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, устанавливают все обстоятельства дела.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.