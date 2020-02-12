На Харьковщине лесники позволили незаконно вырубить более 18 тыс. деревьев

В суд направлен обвинительный акт в отношении восьмерых должностных лиц ГП "Октябрьское лесное хозяйство", которые допустили служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч.2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, служебные лица ГП "Октябрьское лесное хозяйство" (и.о. директора, главный инженер, и.о. главного лесничего, старший мастер леса, мастер леса и трое лесничих) допустили служебную халатность, в результате чего была допущена незаконная вырубка более 18 тыс. деревьев на территории указанного лесного хозяйства. Действиями указанных должностных лиц государству нанесен ущерб на сумму более 98 млн. грн.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области территориальным управлением ГБР в Полтаве досудебное расследование завершено. Оперативное сопровождение осуществляло УСБУ в Харьковской области.

Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.