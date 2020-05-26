На Харьковщине ликвидировали Интернет-магазин по продаже наркотиков

26 мая 2020 г. 11:22
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41-летняя жительница Красноградского района области организовала Интернет-магазин по продаже наркотиков. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В конце 2019 правоохранители получили информацию о том, что 41-летняя жительница села Песчанка хранит наркотические средства и продает наркотики через Интернет-сайт. 

Свой «бизнес» женщина рекламировала, рисуя ссылку на магазин на стенах зданий и сооружений. 

Полицейские установили, что используя интернет-адрес, злоумышленница принимала заказ, укладывала дозы, делала фото «закладок» и размещала их в чат-ботах по сбыту наркотиков. Деньги, полученные через электронные кошельки, в дальнейшем она выводила через банковские карточки. 

Как отмечается, сейчас деятельность данного сайта ликвидирована. 

В ходе обыска дома у злоумышленницы полицейские задержали 47-летнего покупателя. У мужчины обнаружили 5 пакетов с метадоном. Также во время обыска правоохранители изъяли электронные весы, банковскую карточку, мобильные телефоны и около 15 граммов метадона, расфасованного в 21 пакет. 

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. 

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

 

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