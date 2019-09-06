На произвол судьбы: на Харьковщине мать бросила двух дочерей, женщину ищут

На Харьковщине правоохранители разыскивают женщину, оставившую своих детей на произвол судьбы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 сентября жительница Волчанска заметила двух маленьких девочек, которые бродили по улицам города. Узнав, что их бросила родная мать, женщина обратилась в районную полицию.

Полицейские установили, что в конце мая женщина отдала своих дочерей 8 и 9 лет на воспитание сестре, которая проживает в Харькове. Девочки все лето находились у тети.

В начале сентября женщине стало трудно самостоятельно содержать племянниц, поскольку она сама воспитывала своих детей. Она решила отправить девочек к матери, не убедившись в том, что та до сих пор живет в Волчанске.

Когда дети вернулись в родной город, они не знали, куда им идти, ведь семья постоянно меняла адрес проживания. Там девочек и заметила местная жительница. которая после разговора с ними сообщила о происшествии в полицию.

Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Правоохранители подготовили все необходимые документы, в настоящее время решается вопрос о помещении детей в специализированное учреждение.

Местонахождения матери устанавливают для привлечения ее к административной ответственности.