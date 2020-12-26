На Харьковщине медики вернули к жизни младенца после клинической смерти

Сегодня, 26 декабря, в скорую поступил вызов с Люботина о том, что задыхается ребенок.

Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, сердце мальчика остановилось на улице. В анамнезе ребенка отмечалась врожденная аномалия сердечно-сосудистой системы. По прибытию на место вызова бригада ЭМП 1705 констатировала клиническую смерть младенца и сразу начала реанимационные мероприятия.

Благодаря действиям медицинских работников сердечно-легочную деятельность ребенка удалось восстановить. Малыша вместе с мамой госпитализировали в лечебное учреждение.