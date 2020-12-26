На Харьковщине медики вернули к жизни младенца после клинической смерти

26 декабря 2020 г. 16:39
1 просмотр

Сегодня, 26 декабря, в скорую поступил вызов с Люботина о том, что задыхается ребенок.

Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, сердце мальчика остановилось на улице. В анамнезе ребенка отмечалась врожденная аномалия сердечно-сосудистой системы. По прибытию на место вызова бригада ЭМП 1705 констатировала клиническую смерть младенца и сразу начала реанимационные мероприятия. 

Благодаря действиям медицинских работников сердечно-легочную деятельность ребенка удалось восстановить. Малыша вместе с мамой госпитализировали в лечебное учреждение. 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53