На Харьковщине мошенники от имени прокуратуры требуют с людей деньги

30 июня 2020 г. 15:15
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В последние дни на Харьковщине были выявлены попытки неизвестных злоумышленников от имени руководства прокуратуры требовать от граждан денежные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как отмечают в прокуратуре, указанная мошенническая схема не нова. 

Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. Мошенники от имени руководства прокуратуры области звонят и посылают смс-сообщения с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.
 
«Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры. В случае получения подобных звонков или смс-сообщений просим сообщать о таких незаконные требования по телефону горячей линии прокуратуры области: 732-02-44. Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляйте средства», - призывают в прокуратуре и рекомендуют в таком случае  немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУНП в Харьковской области.
 
 

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