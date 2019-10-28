 

На Харьковщине мужчина изрубил топором свою собаку: волонтеры обратились в полицию

28 октября 2019 г. 12:25
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Харьковские волонтеры заявили о факте жестокого обращения с животными.

Об этом сообщили в Службе Спасения животных в Фейсбук, опубликовав соответствующее видео (18+!).

Как рассказали волонтеры, вчера вечером в 20.52 поступил вызов на горячую линию от мужчины в нетрезвом состоянии, который сообщил, что перебил своей собаке лапы и просит приехать и провести ей эвтаназию.

Спасатели сразу выехали на место происшествия.

Приехав на место, спасатели увидели, что собака лежит в луже крови, ей нанесены рубленые раны. Во дворе домовладения лежал топор.

Мужчина и женщина не пострадали.

Мужчина утверждал, что собака начала нападать на его жену, и поэтому он решил убить собаку  топором.

Жена мужчины подтвердила, что собака начала на нее рычать.

Волонтеры также рассказали, что пока они ожидали полицию, мужчина стал нападать них и даже  одному из них повредил телефон.

По факту жестокого обращения с животным по статье 299 УК волонтеры написали заявление в полицию, а также по статье 296 «Хулиганство».

Что касается пострадавшей собаки, то ее в шоковом бессознательном состоянии  с большой потерей крови доставили в клинику.

На теле 8-летнего животного были видны 4 глубокие раны в области позвоночника и 5 рубленых ран на голове.

Ветеринары при осмотре выявили, что у собаки сломана лопатка, увеличено сердце, гидроторекс.

По словам волонтеров, пострадавшему псу остановили кровь, провели инфузионную терапию, откачали 1 литр жидкости, сделали рентген и оставили в стационаре для дальнейшей стабилизации, но через 2 часа животное умерло.

«Мы надеемся, что правоохранительные органы выполнят свою часть работы, разберутся в данной ситуации, и хозяева понесут ответственность за свои действия», - сказали в Службе спасения животных.

 

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