На Харьковщине мужчина выращивал дома коноплю

10 июля 2017 г. 10:54
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К правоохранителям обратился 25-летний мужчина и рассказал, что неизвестный выращивает растения зеленого цвета, внешне похожие на коноплю. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По сведениям полиции, правоохранители разоблачили 41-летнего жителя села Мурафа. На земельном участке обнаружили 39 кустов конопли. Мужчина не стал отрицать своей вины и пояснил, что коноплю он выращивал для собственных нужд.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

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