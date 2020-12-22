На Харьковщине мужчину отправили в тюрьму на 10 лет за покушение на убийство приятеля

В Харьковской области суд вынес приговор ранее судимому за убийство 63-летнему мужчине за покушение на умышленное убийство.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, установлено, что 26 августа 2019 года фигурант и вместе с компанией, в которой были две женщины и один мужчина, находясь на территории одного из домовладений в Мерефе, распивали спиртные напитки.

Там между присутствующими мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант схватил со стола кухонный нож и нанес два удара в область шеи противника, причинив тому легкие телесные повреждения.

Одна из женщин отобрала у нападавшего нож и сломала его. Пострадавший выбежал с территории домовладения и обратился за медицинской помощью. Его срочно доставили в больницу и прооперировали.

Злоумышленник же остался на месте совершения преступления и продолжил пить алкоголь.

Суд признал его виновным по ст. 15 ч. 3, п. 13 ч. 2 ст.115 УК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.