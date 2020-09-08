На Харьковщине мужчину отправили за решетку за хулиганство в сельсовете

На Харьковщине суд отправил за решетку молодого человека, который, уже будучи ранее судимым за хулиганство, совершил преступление повторно.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в мае 2020 21-летний мужчина, имея непогашенную и неснятую судимость и будучи нетрезвым, зашел в служебный кабинет председателя Новоалександровского сельского совета Великобурлукского района.

Там злоумышленник, выражаясь нецензурной бранью, разбросал документацию, перевернул мебель, а потом начал ходить по другим кабинетам и угрожать окружающим физической расправой.

Как отмечается, из-за хулиганских действий молодого человека работа сельского совета была парализована почти на час.

В суде подсудимый свой поступок пояснил возмущением из-за необходимости ждать в очереди, а контроль над своим поведением, по его словам, он потерял из-за употребления алкоголя. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Приговором Волчанского районного суда мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 71, ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное лицом, ранее судимым за хулиганство).

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.