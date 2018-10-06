На Харьковщине на границе с РФ иностранка попросила убежища в Украине

Накануне в пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине из России в пешем порядке прибыла гражданка Сирии и обратилась к пограничникам с просьбой о предоставлении ей статуса беженца в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

В ходе общения с пограничниками женщина объяснила, что беременна и в Украину она прибыла для сохранения своей жизни и жизни будущего ребенка, поскольку на территории Сирии идет гражданская война, которую плодотворно поддерживает РФ, и поэтому она вынуждена просить убежища в Украине.

Кроме того, она добавила, что законным путем попала на территорию России, но оставаться там боится из-за притеснения ее российскими спецслужбами из-за ее вероисповедания, так как женщина исповедует ислам.

После оформления соответствующих документов пограничники направили женщину в Государственную миграционную службу в Харьковской области.