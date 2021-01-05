На Харьковщине на Рождество за порядком во время богослужений будут следить полтысячи полицейских

6 и 7 января на Харьковщине богослужения по случаю православного праздника - Рождества Христова пройдут в 250 православных храмах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Планируется, что участие в мероприятиях примут около 4 тысяч человек.

Для охраны порядка будут задействованы около 500 сотрудников полиции.

В полиции рассказали, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создано необходимое количество следственно-оперативных групп и патрульных нарядов.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, придерживаться действующего законодательства и карантина.