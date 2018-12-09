На Харьковщине начались сборы с бойцами соединения территориальной обороны

Вчера, 8 декабря, на Харьковщине под руководством военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата начались проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, которые приписаны к отдельной бригаде территориальной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как пояснил командир бригады подполковник Игорь Кифоренко, мероприятие проводится в форме единого стрелкового дня в нескольких уголках области.

В ходе сборов будут проводиться занятия по огневой, тактико-специальной и медицинской подготовке, а также по другим направлениям военного обучения.

Практические занятия организованы на базе военных полигонов боевых частей Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, в первый день занятий - 8 декабря - свои профессиональные навыки усовершенствовали более тысячи военнообязанных и резервистов.

Руководителями на учебных местах назначили наиболее подготовленных военнослужащих с боевым опытом.

Также на общественных началах в организации сборов широко привлекались инструкторы различных военно-спортивных и военно-патриотических объединений.

«Таким образом, мы постарались максимально достичь учебных целей и вооружить защитников Украины новыми военными знаниями и навыками», - подытожил полковник Юрий Калгушкин.

Сборы продлятся до 22 декабря.