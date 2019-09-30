На Харьковщине начинается месячник добровольной сдачи оружия.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории Украины мероприятие будет проходить с 1 по 30 октября.
По закону в этот срок граждане, которые добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывные материалы и специальные средства, хранящиеся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.
По поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган Национальной полиции по месту жительства.
В полиции также напомнили, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.