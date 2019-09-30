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30 сентября 2019 г. 10:06
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На Харьковщине начинается месячник добровольной сдачи оружия. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории Украины мероприятие будет проходить с 1 по 30 октября.

По закону в этот срок граждане, которые добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывные материалы и специальные средства, хранящиеся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

По поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган Национальной полиции по месту жительства.

В полиции также напомнили, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

 

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