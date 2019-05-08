На Харьковщине нашли 10-летнюю беглянку

08 мая 2019 г. 12:37
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Информация об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть Сахновщинского отдела полиции от председателя Лиговского сельского совета 7 мая 11:00.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, женщина рассказала, что 30 апреля ушла из дома и не вернулась 10-летняя жительница села, проживающего совместно со своей 82-летней прабабушкой - опекуном. На поиски ребенка был задействован личный состав Сахновщинского отдела полиции.

Девочка была найдена в Первомайском у своей матери, которая сейчас лишена родительских прав. По словам женщины, дочь ей позвонила и сообщила, что находится на железнодорожном вокзале и попросила забрать.

Полицейские вернули юную беглянку прабабушке. 

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