На Харьковщине нашли 10-летнюю беглянку

Информация об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть Сахновщинского отдела полиции от председателя Лиговского сельского совета 7 мая 11:00.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, женщина рассказала, что 30 апреля ушла из дома и не вернулась 10-летняя жительница села, проживающего совместно со своей 82-летней прабабушкой - опекуном. На поиски ребенка был задействован личный состав Сахновщинского отдела полиции.

Девочка была найдена в Первомайском у своей матери, которая сейчас лишена родительских прав. По словам женщины, дочь ей позвонила и сообщила, что находится на железнодорожном вокзале и попросила забрать.

Полицейские вернули юную беглянку прабабушке.