На Харьковщине нашли двух пропавших малолетних братьев

24 ноября 2020 г. 16:20
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В Близнюковском районе Харьковщины полицейские разыскали двух пропавших малолетних братьев, информация об исчезовении которых поступила правоохранителям сегодня, 24 ноября.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  дети 10 и 12 лет жили в патронатной семье.

После получения информации об их пропаже на поиски мальчиков был ориентирован личный состав отдела полиции, и вскоре местонахождение ребят было установлено.

Их нашли, когда они пытались остановить автомобиль, чтобы, как выяснилось, доехать до села Криштоповка к своей матери.

С подростками полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули на временное место проживания.

 

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