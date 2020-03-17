На Харьковщине нашли двух пропавших подростков, сбежавших от опекуна

17 марта 2020 г. 15:35
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Правоохранители разыскали двух несовершеннолетних воспитанников детского дома семейного типа в Лозовском районе Харьковской области, которые 14 марта ушли на прогулку и не вернулись.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

17 марта благодаря неравнодушным гражданам полицейские разыскали беглецов. Как выяснилось, подростки, 14 и 17 лет, находились в гостях у родственника одного из парней в поселке Шевченково Харьковской области.

Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было. 

Полицейские провели с ребятами профилактическую беседу о недопущении бродяжничества и попрошайничества и передали их опекуну. 

Сейчас решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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