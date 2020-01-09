На Харьковщине нашли пропавшего загулявшего подростка

09 января 2020 г. 15:54
1 просмотр

В Харьковской области правоохранители разыскали и вернули домой 13-летнего подростка, который пропал накануне вечером.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 января в 22:15 в полицию поступило сообщение от жительницы Волчанского района о том, что ее 13-летний сын в 17:00 ушел из дома и не вернулся. Мобильного телефона мальчик при себе не имел. Ранее из дома подросток не уходил.

В течение часа работники полиции нашли пропавшего ребенка на одной из улиц поселка Волчанские Хутора.  

В отношении ребенка никаких неправомерных действий совершено не было.  С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу и передали его матери.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.