На Харьковщине нашли пропавшего загулявшего подростка

В Харьковской области правоохранители разыскали и вернули домой 13-летнего подростка, который пропал накануне вечером.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 января в 22:15 в полицию поступило сообщение от жительницы Волчанского района о том, что ее 13-летний сын в 17:00 ушел из дома и не вернулся. Мобильного телефона мальчик при себе не имел. Ранее из дома подросток не уходил.

В течение часа работники полиции нашли пропавшего ребенка на одной из улиц поселка Волчанские Хутора.

В отношении ребенка никаких неправомерных действий совершено не было. С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу и передали его матери.