На Харьковщине нашли пропавших несовершеннолетних брата и сестру

11 июня 2019 г. 10:55
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10 июня в полицию с заявлением об исчезновении 12-летнего сына и 14-летней дочери обратилась 36-летняя жительница Староверовки Нововодолажского района. Женщина рассказала, что дети ушли из дома 9 июня вечером и не вернулись, сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что семья является неблагополучной, и дети ранее неоднократно оставляли дом и состоят на учете местной службы по делам детей.

Полицейские нашли беглецов в родном селе и вернули их домой. 

Как выяснилось, дети прятались по ставкам, а ночевали в заброшенном здании.

Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было. 

 Мать подростков полицейские привлекли к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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