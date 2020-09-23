На Харьковщине найден труп: полиция устанавливает личность умершей

23 сентября 2020 г. 10:22
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Тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружили 22 сентября на грунтовой дороге вблизи села Пимановка Изюмского района.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, рядом с трупом находилась одежда: бежевые брюки и черная кофта с красно-белыми вставками.

Приметы умершей: на вид 60-75 лет, среднего телосложения, короткие седые, окрашенные в рыжий цвет волосы, верхний зубной ряд отсутствует, на нижней челюсти - два зуба.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о личности умершей, сообщить в Изюмский отдел полиции по телефону 0996412094, 102 или другим удобным способом.

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