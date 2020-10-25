На Харьковщине не все избирательные участки имеют пандусы и кабинки для людей с инвалидностью, - ОПОРА

На Харьковщине представители гражданской сети «ОПОРА» фиксируют отсутствие пандусов на избирательных участках и кабинок для людей с инвалидностью и другими нарушениями здоровья.

Об этом сообщается на сайте гражданской сети.

Так, на участке в селе Раздолье Первомайского района №630730 отсутствовала кабинка для голосования людей с нарушением здоровья. Это участок (358 избирателей) имеет две кабинки для голосования, но не имеет отдельной для людей с нарушением здоровья.

Ту же проблему наблюдатели «ОПОРЫ» зафиксировали и в селе Николаевка Лозовского района.

В селе Сахновщина на участке №630777 (зарегистрировано более 500 избирателей) наблюдатель «ОПОРЫ» заметил 3 кабинки для голосования. Хотя по ч. 5 ст. 62 Избирательного кодекса Украины, средние участки, на которых зарегистрировано более 500 избирателей, должны оснащаться 4 кабинками. Также, по наблюдению представителя гражданской сети, отсутствует кабинка для голосования людей с признаками болезни.

Кроме того, на участках в населенных пунктах области «ОПОРА» массово фиксирует отсутствие пандусов.

В частности, пандусы отсутствуют на участке № 630530 на ул. Московской,47 в Краснограде, на участке №630693 в селе Просяное Дергачевского района в проспекте Московском, 6 в Харькове.

Также отсутствуют пандусы на следующих участках в Харькове: №631657 (ул. Екатерининская, 8), №631094 (пр. Победы, 67А), №631144 (Клочковская, 144), №631205 (ул. Пермская, 12/14).