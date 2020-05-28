На Харьковщине - новая жертва коронавируса: умерла 68-летняя женщина

За последние сутки, 27 мая, в Харьковской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19, сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его информации, новые случаи заболевания зафиксированы у жителей Харькова, а также Боровского, Волчанского, Дергачевского, Красноградского и Харьковского районов области.

Госпитализированы с COVID-19249 человек (из них в реанимации 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 6 находятся на кислородной поддержке (маске), 345 - на самоизоляции.⠀

С подозрением на коронавирус госпитализированы 189 человек, 65 - на самоизоляции.

«К сожалению, за последние сутки имеем один летальный случай. Умерла 68-летняя харьковчанка. Имела ряд сопутствующих заболеваний», – сообщил губернатор.

При этом он отметил, что количество людей, которые уже выздоровели, выросло на 12 человек.⠀

Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 1656 подозрений (40 за последние сутки), из них:

▪ 983 случая подтверждены;

▪ 419 подозрений опровергнуты;

▪ 360 людей выздоровели;

▪ 42 человека умерли.