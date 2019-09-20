 

На Харьковщине - новые случаи кори: трое заболевших

20 сентября 2019 г. 12:02
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За 38 неделю текущего года среди жителей Харьковщины зарегистрировано 3 случая кори.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, заболевшие - взрослые, не имеющих данных о прививках, из них двое – харьковчане, один – житель Харьковского района области.

По информации Лабцентра, с начала года по состоянию на 18 сентября на Харьковщине зарегистрировано 4515 больных.

Подавляющее большинство заболевших – взрослые, из 3118 человек,  остальные 1397 человек - дети.

Привитых среди заболевших 70,6% - 3186 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 2945 больных.

Анализ заболеваемости привитых 1329 человек показал, что 459 больных имеют только одну прививку.

Новые вспышки кори не зарегистрированы.

Начало нового учебного года, завершение отпускной кампании и создание новых коллективов на фоне недостаточного охвата прививками - это риски активизации эпидемического процесса кори, отметили эпидемиологи, добавив, что единственным эффективным защитой от осложнений остается вакцинация.

 

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