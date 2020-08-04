На Харьковщине - новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки, скончались два человека

В Харьковской области по состоянию на 4 августа зафиксировали 4 093 случая коронавируса – за сутки выявили 143 новых заболевших.
Об этом сообщается в данных, опубликованных на сайте Совета Национальной безопасности и обороны.
По данным СНБО, количество умерших от коронавируса на Харьковщине по состоянию на 4 августа составило 134 человека – за сутки скончались еще двое.
Выздоровели 2 286 человек.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, за минувшие сутки в Украине зафиксирован 1061 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
4 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 74219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1764 летальные, 40613 пациентов выздоровели. Всего проведено 1081146 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 737 пациентов.
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
Винницкая область - 2848 случаев;
Волынская область - 4008 случаев;
Днепропетровская область - 1459 случаев;
Донецкая область - 903 случая;
Житомирская область - 1967 случаев;
Закарпатская область - 5384 случая;
Запорожская область - 851 случай;
Ивано-Франковская область - 5041 случай;
Кировоградская область - 711 случаев;
г. Киев - 8662 случая;
Киевская область - 3877 случаев;
Львовская область - 10 067 случаев;
Луганская область - 130 случаев;
Николаевская область - 648 случаев;
Одесская область - 3545 случаев;
Полтавская область - 466 случаев;
Ровенская область - 6355 случаев;
Сумская область - 560 случаев;
Тернопольская область - 3121 случай;
Харьковская область - 4093 случая;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1200 случаев;
Черновицкая область - 6229 случаев;
Черкасская область - 955 случаев;
Черниговская область - 909 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 августа 2020 в Центр поступило 1408 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 127 719 сообщений о подозрении на COVID-19.