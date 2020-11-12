На Харьковщине обнаружили беспризорного ребенка, который ушел из дома из-за пьющих родственников

12 ноября 2020 г. 17:27
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В Великобурлукском районе Харьковщины полицейские обнаружили беспризорного ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили ребенка во время проведения профилактического рейда вместе с представителями службы по делам детей местной районной администрации, поселкового совета и районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

9-летний мальчик бродил по улице и был одет не по сезону.

Во время разговора с ребенком правоохранители установили, что он не хочет возвращаться домой. Его мать с июня 2020 года и по настоящее время дома не появлялась. 

В доме живет дядя и бабушка, которые злоупотребляют спиртными напитками и оскорбляют мальчика нецензурной бранью. 

В связи со сложными жизненными обстоятельствами ребенка поместили в Харьковский областной центр социально-психологической реабилитации детей.

 

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