На Харьковщине обнаружили беспризорного ребенка, который ушел из дома из-за пьющих родственников

В Великобурлукском районе Харьковщины полицейские обнаружили беспризорного ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили ребенка во время проведения профилактического рейда вместе с представителями службы по делам детей местной районной администрации, поселкового совета и районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

9-летний мальчик бродил по улице и был одет не по сезону.

Во время разговора с ребенком правоохранители установили, что он не хочет возвращаться домой. Его мать с июня 2020 года и по настоящее время дома не появлялась.

В доме живет дядя и бабушка, которые злоупотребляют спиртными напитками и оскорбляют мальчика нецензурной бранью.

В связи со сложными жизненными обстоятельствами ребенка поместили в Харьковский областной центр социально-психологической реабилитации детей.