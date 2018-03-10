На Харьковщине обнаружили подпольные казино и алкогольный цех

Правоохранители изъяли 100 единиц игрового оборудования и задержали группу лиц, которые организовали подпольное производство фальсификата, сообщили в отделе коммуникации ГУНП.

Подпольные игорные заведения находились в Харькове и функционировали под видом интернет-клубов. В рамках уголовного производства полицейские задокументировали азартных игр.

На основании определения суда правоохранители провели обыски в шести игорных заведениях и изъяли 100 единиц компьютерной техники, а также 191 тыс. грн и "черновые" записи.

В то же время в Харькове и на территории Харьковской области оперативники провели обыски по местам изготовления, хранения, реализации незаконно произведенной ликеро-водочной продукции и проживания фигурантов.

Правоохранители изъяли 1,3 тысячи литров фальсификата и оборудования для его изготовления. Также были задержаны организаторы незаконного производства фальсифицированного алкоголя. Трем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: одному из задержанных – 140 тыс. грн, двум другим – по 35 тыс. грн.