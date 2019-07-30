На Харьковщине объявили набор в полицейские офицеры громад

Cо всеми знакомы, имеют собственную машину и лишены лишних обязанностей. Это проект «Полицейские офицеры громады». Сегодня его презентовали на Харьковщине и объявили набор в новую структуру. Такие офицеры заменят участковых.

Автомобиль, на переднем сиденье - можете посмотреть - помповое ружье, в багажнике - бензопила, пневмокусачки, провода, чтобы можно было завести другой автомобиль

Эту машину со всем, что внутри, Иван Костишин получил от Национальной полиции. Полицейским офицером громады в Днепропетровской области Днепропетровской Иван работает два месяца. Говорит, люди в громаде, преимущественно, добрые и трудолюбивые. Среди правонарушений наиболее распространены такие.

Иван Костишин, полицейский офицер Богдановской громады ( Днепропетровская обл.)

Найчастіше, мабуть, домашнє насильство трапляється. Звичайно, і порушення правил дорожнього руху, але вони є завжди. Більше, що потребує уваги, - це домашнє насильство

Сегодня Харьковщина стала вторым регионом после Днепропетровщины, где презентовали проект «Полицейский офицер громады». Меморандум о сотрудничестве подписали представители 14-ти громад и областное управление полиции.

Николай Сикаленко - председатель Циркуновской громады. Рассказывает — в громаде есть села и небольшие хутора. Сикаленко говорит - местные участковые хотя бы сутки подряд и без выходных работали, не справятся.

Николай Сикаленко, председатель Циркуновской объединенной тер.громады

Ті дільничні, які є, вони не в змозі навіть об'їхати територію. За браком ресурсу, за браком часу. Дуже велика територія і дуже мало дільничних

На примере такого ролика представители Национальной полиции объясняют, как у офицера полиции станет больше времени. Прежде всего - за счет собственного транспорта и лишения лишних обязанностей.

Наприклад, охороняти державну установу або конвоювати злочинців. Ось і виходить, що для мешканців громади Андрій як снігова людина. Чути – чули, але ніхто ніколи не бачив

Во время встречи с представителями громад речь шла о том, что стать офицерами громад смогут как полицейские, так и гражданские. Для них время подготовки будет больше. Конкурс объявили сегодня. Анкеты можно заполнить на сайте Национальной полиции.

Игорь Клименко зам. главы Нацинальной полиции Украины

В першу чергу, ми говоримо про відбір цих людей, про мотивацію цих людей, про довіру. Територіальні громади їх будуть бачити 24 години на добу. Їм не треба буде заїжджати до відділу поліції, ми їм повністю будемо довіряти

На подготовку и обучение офицеров громад уйдёт до полугода. Зарплата у них будет приблизительно 13 тысяч гривен.