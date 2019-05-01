Гроза, град и шквалы: на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

1 мая по Харькову и области будет дождливо, ожидаются грозы, шквалы 15-20 метров в секунду, а местами даже - град.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, днем 1 мая будет облачно с прояснениями.

Днем будет идти кратковременный дождь, местами значительный.

Ветер юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 3 - 8 ° тепла, днем 12 - 17 °.

В Харькове температура воздуха: ночью 4 - 6 ° тепла, днем 13 – 15.

2 мая, по прогнозам Гидрометцентра, в Харькове и области будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдет дождь, местами - гроза.

Днем будет небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с.

Температура ночью 6 - 11 ° тепла, днем 13 - 18 °.

По прогнозам синоптиков, дождь на территории Харьковской области прекратится лишь 3 мая.

Ветер ожидается западный, 5 - 10 м / с.

Температура ночью 4 - 9 ° тепла, днем 16 - 21 °.