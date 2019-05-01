Гроза, град и шквалы: на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

1 мая по Харькову и области будет дождливо, ожидаются грозы, шквалы 15-20 метров в секунду, а местами даже - град.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, днем 1 мая будет облачно с прояснениями.
Днем будет идти кратковременный дождь, местами значительный.
Ветер юго-восточный, 7-12 м / с.
Температура ночью 3 - 8 ° тепла, днем 12 - 17 °.
В Харькове температура воздуха: ночью 4 - 6 ° тепла, днем 13 – 15.
2 мая, по прогнозам Гидрометцентра, в Харькове и области будет облачно с прояснениями.
Ночью пройдет дождь, местами - гроза.
Днем будет небольшой кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с.
Температура ночью 6 - 11 ° тепла, днем 13 - 18 °.
По прогнозам синоптиков, дождь на территории Харьковской области прекратится лишь 3 мая.
Ветер ожидается западный, 5 - 10 м / с.
Температура ночью 4 - 9 ° тепла, днем 16 - 21 °.