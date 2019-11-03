На Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

03 ноября 2019 г. 11:30
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В Украине, в том числе и в Харьковской области, сегодня, 3 ноября, будет очень ветрено - ожидаются сильные порывы.

Об осложнении погодных условий сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 3 ноября в регионе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 23:55 3 ноября.

По информации ГСЧС, погодные условия соответствуют I уровню опасности - желтому.

 

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