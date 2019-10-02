На Харьковщине осудили мать умершего травмированного 7-летнего ребенка за неоказание ему помощи

В Харьковской области осудили мать семилетнего ребенка, который в марте нынешнего года скончался от причиненных ему травм.

Соответствующий приговор был опубликован 30 сентября в Едином реестре судебных решений.

Напомним, трагедия произошла в селе Боровское Шевченковского района Харьковской области.

По материалам дела, 24 февраля отец решил "наказать" сына за плохое поведение.

Во время воспитательной беседы он с силой оттолкнул от себя 7-летнего мальчика, в вследствие чего ребенок ударился левой теменной частью головы о металлическую стойку двухъярусной детской кровати, выполненную из труб, и получил телесные повреждения.

Вследствие полученной травмы мальчик начал плохо передвигаться и постоянно жаловаться на головную боль и головокружение. Однако мать мальчика, которая, будучи очевидцем этого события и осознавая, что ребенок нуждается в медицинской помощи, умышленно не обратилась за помощью и не сообщила о таком состоянии ребенка медикам.

«Глядя на то, как ее ребенок страдает от боли, и ​​проявив равнодушие к праву человека на жизнь, женщина не предоставила необходимой помощи и не приняла необходимые меры для предотвращения опасности для жизни своего малолетнего сына, не вызывала скорую помощь, не сообщила о состоянии сына в медучреждение для обеспечения предоставления пострадавшему необходимой помощи и оставила его в беспомощном состоянии на кровати в доме по месту своего проживания и в течение пяти дней», - сказано в приговоре.

Причиной смерти ребенка, по данным экспертизы, стала закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину.

Она пояснила свое бездействие тем, что супруг угрожал ей и детям физической расправой.

Суд приговорил мать погибшего ребенка к трем годам ограничения свободы с заменой реального наказания на испытательный срок в 1 год.