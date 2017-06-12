На Харьковщине осудили мужчину, который убил пьяную сожительницу

12 июня 2017 г. 15:18
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Барвенковский районный суд области признал виновным 50-летнего жителя с. Ивановка Барвенковского района в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 21 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По информации начальника Барвенковского отдела Лозовской местной прокуратуры Александра Ткаченко, мужчина осужден к 8 годам лишения свободы.

В декабре 2016 года мужчина пришел домой навеселе и увидел, что дверь в дом заперта, а его сожительницы нет дома. Женщину он нашел в соседском сарае. Пьяная сожительница спала на полу. Разозлившись мужчина схватил ее за одежду, вытащил во двор и сильно избил палкой, которой соседи подпирали входные двери в дом. После - притащил домой и положил на кровать.

Через некоторое время он заметил, что сожительница неестественно хрипит и вызвал скорую помощь. Фельдшер констатировал смерть 25-летней женщины.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что не хотел лишать сожительницу жизни, а просто пытался ее "наказать за то, что она злоупотребляла алкоголем".

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