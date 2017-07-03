На Харьковщине осудили женщину, которая убила мать

03 июля 2017 г. 10:56
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Суд области признал виновной 31-летнюю женщину в умышленном убийстве приемной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, убийцу приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, в декабря 2016 года мать и дочь, которые часто конфликтовали между собой, выясняли отношения. 62-летняя женщина стала упрекать своей приемной дочери, что та нигде не работает и живет вместе со своим ребенком на ее пенсию. Обе женщины были навеселе. Младшая, разозлившись толкнула мать на диван, схватила шарф, который лежал рядом, и задушила ее.

Во время судебного разбирательства женщина признала свою вину.

Несовершеннолетняя дочь осужденной находится с отцом.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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