На Харьковщине осужденному передали наркотики в тюремной передаче

В Первомайской исправительной колонии в одной из личных передач для осужденного обнаружили запрещенные вещества.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, 9 января при осмотре посылки, поступившей от осужденному от частного лица, проверяющие обнаружили в середине хлебного батона полиэтиленовой сверток с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.

Обнаруженное вещество сотрудники колонии изъяли и по данному факту составили соответствующие материалы.

Также о находке работники учреждения сообщили в полицию и прокуратуру Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно законодательства Украины.