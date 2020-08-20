На Харьковщине от COVID-19 скончались пять человек за сутки

20 августа 2020 г. 12:05
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На Харьковщине от коронавируса за сутки, 19 августа, скончались 5 человек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего за весь период с начала регистрации заболевания на Харьковщине от коронавируса COVID-19 скончались 172 человека, выздоровели 2747 заболевших.

По данным Лабцентра, за прошедшие сутки на Харьковщине выявили 241 подозрение на заболевание.

3927 случаев заболевания COVID-19 остаются под медицинским наблюдением.

Напомним, по состоянию на утро 20 августа в Украине выявили 2134 новых случая заболевания коронавирусом.

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