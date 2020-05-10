На Харьковщине от коронавируса скончались две женщины

10 мая 2020 г. 13:42
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Как сообщалось, за последние сутки, 9 мая, в Харьковской области лабораторно подтверждено 44 случая заболевания COVID-19.

По данным главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, новые случаи заболевания выявили у  жителей Харькова, а также Первомайского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского, Зачепиловского и Купянского районов области.⠀

«Обращаю внимание, что из подтвержденных за последние сутки случаев двадцать шесть -  у харьковчан. Всего в городе Харькове около 60% всех заболевших по области», - написал он.

С диагнозом COVID-19 госпитализированы 203 человека (из них 8 находятся на кислородной поддержке (маске), 286 - на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 101 человека, 30 - на самоизоляции.⠀

«К сожалению, умерли 2 человека - харьковчанки (48 и 56 лет). Обе имели серьезные сопутствующие заболевания.⠀

Согласно эпидемиологическим расследованием среди заболевших - +9 медиков», - уточнил глава ХОГА.⠀

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 952 подозрения (+57 за последние сутки), из них:

▪ 572 случаи подтверждены;

▪ 249 случаев опровергнуты;

▪ 67 людей выздоровели;

▪ 16 человек умерли.

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