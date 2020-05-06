На Харьковщине открыли Мемориал Славы погибшим воинам

Глава области Алексей Кучер сегодня, 6 мая, когда в Украине отмечают День пехоты, посетил боевую часть в селе Клугино-Башкировка. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

За время выполнения боевых задач на Востоке страны погибли 63 воина части. Открывая Мемориал Славы погибшим военнослужащим отдельной механизированной бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко, Алексей Кучер поблагодарил защитников страны за службу и мирное небо.

«Все мы понимаем, сколько вы делаете для нас, - сказал председатель ХОГА. - Мы определили, что в области будет действовать специальная программа, своеобразный хаб - «Военное пространство». На ближайшей сессии областного совета мы хотим утвердить эту программу и будем приглашать ветеранов, чтобы решать их проблемы. Мы понимаем, насколько это важно. Я искренне благодарю всех воинов. Слава Украине!».

Также Алексей Кучер поздравил воинов 92-й бригады с Днем пехоты и отметил лучших военнослужащих за безупречную службу благодарностями и грамотами председателя ХОГА.

С боевым знаменем части простился бывший командир - полковник Владимир Кокорев. Личному составу был представлен новый командир - подполковник Павел Федосенко.

Справка. С начала военной агрессии РФ против Украины, после захвата Автономной Республики Крым, военнослужащие 92 отдельной механизированной бригады выполняли боевые задачи по прикрытию участка государственной границы в направлении Белгород - Харьков в Великобурлукском и Волчанском районах Харьковской области. В августе 1 ротная тактическая группа выполняла задачи на Донецком направлении под городом Иловайск по деблокированию украинских подразделений, попавших в окружение.

С сентября 2014 года подразделения бригады получили распоряжение выдвинуться на Луганское направление для занятия позиционной обороны по удержанию населенных пунктов Станично-Луганского и Новоайдарского районов вдоль реки Северский Донец, что является границей боестолкновения, и выполняла боевую задачу по назначению по 1 июля 2016 года.

В январе - феврале 2015 года сведенная тактическая рота выполняла боевые задачи на Дебальцевском направлении.

С 10 октября 2016 года по 5 ноября 2017 года бригада выполняла боевую задачу в ОТГ «Мариуполь» на рубеже Марьинка - Красногоровка - Тарамчук.

С начала мая по конец декабря 2018 года бригада выполняла боевую задачу на Донецком направлении вблизи города Авдеевка. С начала июля 2019 года по настоящее время бригада выполняет боевую задачу уже второй раз на том же самом месте, вблизи Авдеевки.