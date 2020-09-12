На Харьковщине открыли мемориальную доску Герою Украины Михальчуку

12 сентября 2020 г. 11:07
Источник: Укринформ
1 просмотр

В Великопроходовском лицее Харьковской области, где учился погибший Герой Украины Сергей Михальчук, установили мемориальную доску в его честь. Об этом сообщает пресс служба Нацгвардии в Фейсбуке.

21-летний младший сержант бригады быстрого реагирования НГУ Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года в районе проведения ООС в Донецкой области в результате артиллерийского обстрела. Он прикрывал собой побратима во время взрыва.

Гостомельська военная часть, где служил боец, накануне Дня Независимости получила почетное наименование «имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука», сообщили в НГУ.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский 25 марта 2020 года присвоил посмертно звание Героя Украины Сергею Михальчуку за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

23 августа Президент вручил орден «Золотая Звезда» сестре сержанта Михальчука.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53