На Харьковщине открыто более десятка уголовных дел по нарушениям на выборах: статистика от полиции

25 октября 2020 г. 21:00
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На Харьковщине во время местных выборов грубых нарушений правопорядка не допущено, сообщили в отделе коммуникации ГУНП В Харьковской области.

На территории Харьковской области в течение дня работали 1664 территориальных избирательных участка. Все они закрылись вовремя - в 20:00. 

По данным харьковской полиции, всего в течение всего избирательного процесса правоохранителям поступило 233 сообщения о возможных нарушениях законодательства.

Как отмечается, все они должным образом зарегистрированы и были тщательно проверены.

Открыто 11 уголовных производств: по фактам препятствования осуществлению избирательного права зарегистрировано 6 уголовных дел, по фактам незаконного использования избирательного бюллетеня - 2, по фактам фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации - 1, также 1 дело открыто по хулиганству и 1 - по грабежу (ч.1.ст.186 УК Украины).

В частности, в Киевский отдел полиции поступила информация о том, что вблизи общеобразовательной средней школы №102 неизвестный завладел картонным боксом с материалами опроса Зеленского, после чего скрылся с места происшествия. 

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. 

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий были привлечены около 6 тысяч правоохранителей. Еще около 1,2 тысячи работников были задействованы на патрулирование мест, приближенных к участкам. 

Как сообщалось, кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возложена охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

 

Видео: 

На Харківщині під час місцевих виборів грубих порушень правопорядку не допущено

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