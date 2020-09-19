На Харьковщине отмечают 77-ю годовщину освобождения

19 сентября 1943 Харьковская область была окончательно освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили в ХОГА, торжественное мероприятие с участием ветеранов Второй мировой войны прошло на мемориальном комплексе «Высота маршала Конева». Именно с этого места началось освобождение области от завоевателей.

Присутствующих поприветствовал заместитель председателя ХОГА Евгений Грицков.

«Сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину освобождения Харьковской области от фашистских захватчиков. Мы еще раз переворачиваем страницу тех трагических событий, осознавая, что должны никогда больше не допустить проявлений нацизма. Хочу низко поклониться всем вам, уважаемые ветераны, и пожелать крепкого здоровья, высказать еще раз слова благодарности. А также - заверить вас в том, что мы, молодое поколение, никогда не допустим повторения таких событий», - сказал Евгений Грицков.

Председатель областной организации участников антифашистского сопротивления, узник немецких концлагерей Игорь Малицкий в своем выступлении вспомнил бойцов, которые сегодня защищают нашу область от захватчиков.

«Я хочу поздравить всех с праздником, который мы отмечаем - с освобождением нашей Харьковской области. Но я недавно вернулся с другого фронта - с Донецкого. Там стоят молодые люди - парни и девушки, которые сейчас защищают нашу область. Они стоят там как герои. Поэтому я думаю, что вскоре мы будем отмечать и этот день победы - победы наших бойцов, воюющих з нас сейчас», - подчеркнул Игорь Малицкий.

Участники памятного мероприятия почтили минутой молчания погибших за освобождение Харьковщины и Украины во Второй мировой войне и возложили к памятнику цветы в их честь.