На Харьковщине отметили День знаний

1 сентября в 319 учебных заведениях Харькова и населенных пунктах Харьковской области прошли торжественные мероприятия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, участие в праздничных мероприятиях приняли около 92 тысяч жителей Харьковщины.

За порядком во время мероприятий следили 360 полицейских.

Также 3 сентября еще в 445 школах Харькова и области пройдут праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

Ожидается, что участие в них примут около 160 000 человек.

Охрану порядка будут обеспечивать 650 работников Нацполиции.