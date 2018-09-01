На Харьковщине отметили День знаний

01 сентября 2018 г. 18:00
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1 сентября в 319 учебных заведениях Харькова и населенных пунктах Харьковской области прошли торжественные мероприятия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, участие в праздничных мероприятиях  приняли около  92 тысяч жителей Харьковщины.

За порядком во время мероприятий следили 360 полицейских.

Также 3 сентября еще в 445 школах Харькова и области пройдут праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

Ожидается, что участие в них примут около 160 000 человек.

Охрану порядка будут обеспечивать 650 работников Нацполиции.

 

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