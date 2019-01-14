На Харьковщине отправили за решетку мужчину, который избил жену и оставил умирать

На Сахновщине за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины) осудили 50-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Происшествие произошло в сентябре прошлого года.

Супруги злоупотребляли алкоголем, и к 48-летней женщины часто приходили в гости «подруги по чарке».

После очередного застолья мужчина начал обвинять жену в том, что она много выпила.

Он несколько раз ударил женщину по голове, а когда она потеряла сознание - даже не пытался вызвать скорую.

Медиков пострадавшей вызвали подруги, которые пришли к ней утром следующего дня.

Но спасти пострадавшую врачам не удалось. После нескольких недель комы женщина умерла.

За смертельные побои жене суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы.