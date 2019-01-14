На Харьковщине отправили за решетку мужчину, который избил жену и оставил умирать

На Сахновщине за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины) осудили 50-летнего местного жителя.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Происшествие произошло в сентябре прошлого года.
Супруги злоупотребляли алкоголем, и к 48-летней женщины часто приходили в гости «подруги по чарке».
После очередного застолья мужчина начал обвинять жену в том, что она много выпила.
Он несколько раз ударил женщину по голове, а когда она потеряла сознание - даже не пытался вызвать скорую.
Медиков пострадавшей вызвали подруги, которые пришли к ней утром следующего дня.
Но спасти пострадавшую врачам не удалось. После нескольких недель комы женщина умерла.
За смертельные побои жене суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы.