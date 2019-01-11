На Харьковщине ожидается ухудшение погодных условий

11 января 2019 г. 15:03
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В ближайшие два дня – 12 и 13 января, на Харьковщине ожидается обильный снег.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно, с прояснениями, ночью – снег, мокрый снег, местами с дождем, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица,  днем - небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью – 6-8 градусов мороза, днем - 4-6 градусов ниже нуля. 

В воскресенье, 13 января, в городе пасмурно, ночью – снег, днем – без существенных осадков, слабая метель, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 6-11 градусов мороза, днем – 1-6 градусов ниже нуля.

 

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