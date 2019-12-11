На Харьковщине педофила-насильника отправили за решетку на 15 лет

11 декабря 2019 г. 12:48
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Суд рассмотрел апелляцию на обвинительный приговор, которым 14 января 2019 был осужден 68-летний житель Дергачевского района за совершение развратных действий в отношении двух 7-летних девушек и за изнасилование одной из них.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, злоумышленник совершил развратные действия у себя дома, когда его жена находилась за границей. Заманив двух 7-летних девушек в дом сладостями, злоумышленник играл с девушками в развращающие игры. Эти «игры» завершились изнасилованием одной из девушек. О факте изнасилования почти сразу узнали родители девушек, которым пострадавшие все рассказали. 

По информации начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, обвиняемый не признал свою вину и с целью своего оправдания вместе со своим защитником подал на указанный приговор апелляцию. 

Однако Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию осужденного, оставив в силе обвинительный приговор, которым за совершение развратных действий в отношении малолетних и изнасилование преступник заключен на 15 лет.

Сейчас приговор вступил в законную силу.

 

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