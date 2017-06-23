На Харьковщине пенсионерка стала жертвой мошенника

23 июня 2017 г. 10:27
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С соответствующим заявлением в полицию обратилась 75-летняя жительница города Купянска.

Как рассказали в отделе коммуникации поиции в Харьковской области,  43-летний злоумышленник, злоупотребляя доверием пожилой женщины, под предлогом проверки рабочего состояния и дальнейшей покупки, получил от нее глубинный водяной насос. После чего скрылся в неизвестном направлении с чужим имуществом.

Согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы, своими действиями злоумышленник причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 775 гривен.

Правоохранителям мужчина пояснил, что насос он разобрал и сдал в пункт приема металлолома, полученные средства потратил на собственные нужды.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

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