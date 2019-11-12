На Харьковщине перевозчикам устроили рейдовые проверки

12 ноября 2019 г. 13:40
1 просмотр

Как сообщили в управлении Укртрансбезопасности в Харьковской области, профилактические мероприятия "Перевозчик зима - 2019" будут продолжаться месяц, с 11 ноября по 11 декабря.

Целью мероприятия является обеспечение безопасности перевозок пассажиров, опасных грузов и багажа, предупреждения аварийности на автомобильном транспорте и общего пользования в зимнее и период.

Отмечается, что при осуществлении государственного контроля и надзора за безопасностью автомобильных перевозок особое внимание будет уделяться:

- обязательному проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых технических осмотров автобусов

- обязательному хранению транспортных средств в специально приспособленных для этого местах;

- проведению соответствующих инструктажей с водителями транспортных средств по использованию цепей противоскольжения при эксплуатации транспортных средств в сложных погодных условиях и тому подобное.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.