На Харьковщине - первая смерть от СOVID-19. Хватает ли в области тестов и средств защиты для медиков?

На Харьковщине - первая смерть от СOVID-19. Умершей был 71 год, ее госпитализировали в Валковскую больницу с двусторонней пневмонией. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за тяжелого состояния.

Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, впоследствии ПЦР-исследование все-таки выявило коронавирус. Об этом сообщили в областной государственной администрации. Женщина имела сопутствующие заболевания - кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

В целом, количество инфицированных в Харьковской области возросло до 25. Одновременно с тем, один человек уже выздоровел, отметили чиновники.

Сейчас в областной клинической инфекционной больнице 22 пациента, у которых лабораторно подтвержден или подозревается коронавирус.

В искусственной вентиляции легких они не нуждаются. Об этом рассказал Павел Нартов, директор медицинского учреждения. По его словам, рассматривается вариант, что в ближайшее время больница будет принимать только больных СOVID-19 и тех, у кого его подозревают. Пока ждут соответствующий приказ профильного департамента.

Павел Нартов, директор областной инфекционной больницы

В залежності, згідно плану перепрофілювання наш заклад сьогодні-завтра братиме лише хворих з підозрою чи вже з визначеним діагнозом коронавірусного захворювання. - Тобто по інших хворих взагалі не працюватимите? - Ми їх будемо переводити в інші лікувальні заклади, які вже визначені згідно наказу по місту Харкову

Кроме того, говорит Нартов, областная больница обеспечена тестами: не только быстрыми, но и для исследований методом полимеразной цепной реакции. Всего их больше 7000.

Остальные тесты, которые получали в течение месяца в областных инфекционных больницах, детской и взрослой, распределяли для других медучреждений региона. Была определенная задержка с городскими учреждениями, подчеркивают врачи. Однако тест-системы эти медицинские учреждения уже получили.

В Харькове исследования по выявлению коронавируса могут проводить больше десятка учреждений, отметил директор областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар. Среди них - роддом №2, городская клиническая детская больница №16 и многопрофильная больница №18.

Дмитрий Кухар, директор областной детской инфекционной больницы

Департамент города по своей инициативе тормознул распределение на городские больницы города Харькова. В связи с тем, что они решали вопрос, какой не знаю, первый. Второй, наверное, сколько кому. В переговорах с департаментом охраны здоровья области они этот вопрос решили, и на прошлой неделе раздача была произведена.

Накануне медицинским учреждениям области чиновники передали новое оборудование и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, врачи получили еще одну партию тестов и передвижной рентген. С его помощью можно делать снимки даже больным, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Дмитрий Кухар, директор областной детской инфекционной больницы

Мишень при поражении коронавирусом, в первую очередь, это легкие. Можно двигать, это не стационарный в кабинете, как стоит, его можно двигать по отделению, подвозить к постели больного, и проводить снимочки непосредственно, даже аппаратным больным, что очень ценно для того, чтобы иметь представление о состоянии легких.

Глава области Алексей Кучер уверяет: Офис Президента Украины постоянно направляет новые грузы со средствами защиты медиков в Харьковскую. Также средства на борьбу с коронавирусом активно собирают волонтеры и помогают бизнесмены.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

А для того, щоб нам оперативно надавати все необхідне в ці лікарні, нам необхідно оперативно отримувати інформацію від лікарів, що саме треба. Тому що іноді ми, на жаль, маємо ситуацію, коли інформація надходить запізно. Або надходить викревлена. Я прошу лікарів не боятися, повідомляти, якщо немає масок – надайте інформацію, що у вас немає масок.

В видеообращении, опубликованном накануне, президент Владимир Зеленский сказал, что на днях ожидается прибытие трех самолетов, которые доставят средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Еще восемь самолетов с ценными грузами прибудут на следующей неделе.