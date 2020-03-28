На Харьковщине первый подтвержденный случай заражения коронавирусом

В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19 по состоянию на 10:00 часов 28 марта - один из них на Харьковщине.

В МОЗ сообщают, что по состоянию на 10:00 28 марта в Украине - 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая, в том числе, в Харьковской области.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 марта 2020 в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.