На Харьковщине запланирован масштабный ремонт дороги Мерефа-Лозовая-Павлоград

В следующем году на трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград планируют отремонтировать 74 км покрытия и 4 моста. Средства на реализацию этого проекта заложены отдельной строкой в Государственном бюджете, сообщила председатель харьковской областной администрации Юлия Светличная

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Із наступного 2019-го року ми продовжимо роботу і по відновленню місцевих доріг, а також розпочнемо нове будівництво дороги Харків -Лозова – Павлоград. Гроші на це вдалося закласти у Державний бюджет окремою строкою

Как рассказал Сергей Пляка, первый заместитель начальника Службы автодорог в Харьковской области, работы по подготовке проектной документации уже начаты. А в начале 2019 года планируется провести и тендерные процедуры

Сергей Пляка, зам. нач. САД в Харьк. обл.

За рахунок цих коштів на цій ділянці планується: повністю відновити покриття, ну, крім тих ділянок, де були зроблені за цей рік і 17 тий, від Мерефи, тобто, від дороги Харків – Сімферополь до Лозової повністю, 100-відсотково і вийти за Лозову, але по коштах попередньо ми підрахували приблизно на 3-4 кілометра буде виконано ремонт за Лозову

Кроме того, добавил Пляка, должны быть отремонтированы и четыре искусственных сооружения. Дорога соединяет 4 района: Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовский. Протяженность составляет 132 км. На балансе области находится 123 км. Участки по городам Первомайский и Лозовая находятся в коммунальной собственности местных общин. Исследование, которое проводили летом, показало, что здесь проезжает до 20 тысяч автомобилей в сутки. Капитальный ремонт на дороге не проводился со времен ее строительства, то есть с 1960-го года, добавил Пляка