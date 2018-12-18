На Харьковщине запланирован масштабный ремонт дороги Мерефа-Лозовая-Павлоград

18 декабря 2018 г. 17:01
Автор: Светлана Еченина
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В следующем году на трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград планируют отремонтировать 74 км покрытия и 4 моста. Средства на реализацию этого проекта заложены отдельной строкой в Государственном бюджете, сообщила председатель харьковской областной администрации Юлия Светличная

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Із наступного 2019-го року ми продовжимо роботу і по відновленню місцевих доріг, а також розпочнемо нове будівництво дороги Харків -Лозова – Павлоград. Гроші на це вдалося закласти у Державний бюджет окремою строкою

Как рассказал Сергей Пляка, первый заместитель начальника Службы автодорог в Харьковской области, работы по подготовке проектной документации уже начаты. А в начале 2019 года планируется провести и  тендерные процедуры

Сергей Пляка, зам. нач. САД в Харьк. обл.

За рахунок цих коштів на цій ділянці планується: повністю відновити покриття, ну, крім тих ділянок, де були зроблені за цей рік і 17 тий, від Мерефи, тобто,  від дороги Харків – Сімферополь до Лозової повністю, 100-відсотково і вийти за Лозову, але по коштах попередньо ми підрахували приблизно на 3-4 кілометра буде виконано ремонт за Лозову 

Кроме того, добавил Пляка, должны быть отремонтированы и четыре искусственных сооружения. Дорога соединяет 4 района:  Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовский. Протяженность составляет 132 км. На балансе области находится 123 км. Участки по городам Первомайский и Лозовая находятся в коммунальной собственности местных общин. Исследование, которое проводили летом, показало, что здесь проезжает до 20 тысяч автомобилей в сутки. Капитальный ремонт на дороге не проводился со времен ее строительства, то есть с 1960-го года, добавил Пляка

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На Харьковщине запланирован масштабный ремонт дороги Мерефа-Лозовая-Павлоград - 18.12.2018

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