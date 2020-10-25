На Харьковщине по фактам нарушений на выборах открыто три уголовных дела

На Харьковщине по состоянию на 12:00 полиция зарегистрировала 55 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 3 уголовных производства по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 25 октября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Дергачи и пгт. Казачья Лопань из-за неисправности запорного устройства сейфа, в котором хранились бюллетени для голосования, своевременно не начали работу два избирательных участка. На избирательном участке в поселке Малая Даниловка избиратель в бюллетене обнаружил отсутствие фамилии одного из кандидатов в депутаты.

По данным фактам уголовные производства открыты по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в Купянский отдел полиции поступила информация от кандидата в депутаты о том, что на избирательном участке № 4 он выявил нарушения в бюллетенях, в которых был указан другой номер избирательного участка и другие фамилии. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские собрали первичный материал и опросили граждан. Проводится проверка.

В Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа на избирательный участок в городе Первомайский неизвестные лица раздают листовки и предлагают пройти опрос от Президента Украины.

Аналогичные обращения поступили в Московский, Новобаварский, Золочевский, Красноградский, Изюмский и Богодуховский отделы полиции.

В Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Дзюбы в кабинку для голосования зашли два человека. Как выяснилось, с 81-летним мужчиной в кабинку зашел его сын, поскольку дедушка плохо видит.

В этом же районе в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что в избирательных списках указана информация о том, что в доме по месту ее проживания больше квартир, чем есть на самом деле.

В Московский отдел полиции обратился гражданин и сообщил, что ему отказываются предоставить бюллетень по ID-паспорту.

Также поступила информация о том, что на стоянке на улице Академика Павлова висит агитационный плакат.

Информации о событиях внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Как отметили в полиции, личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы. Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все сообщения, которые поступают на линию 102, а также оказываются в открытых источниках. По всем обращениям проводится тщательная проверка.